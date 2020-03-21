В России за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусом, три из них — в Свердловской области

За минувшие сутки в России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, три новых случая официально подтвердили в Свердловской области. Таким образом, на территории РФ выявлено 306 инфицированных, а в регионе вирус подтверждён у девяти человек.

По состоянию на 21 марта выздоровели 16 россиян, умерших нет. Под медицинским наблюдением находятся 82 439 человек.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 286 660 случаев заражения COVID-19, жертвами коронавируса стали 11 888 человек, выздоровели 93 587 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».