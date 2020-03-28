В России за сутки выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 4 — в Свердловской области

За минувшие сутки в России выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом. Четыре из них — в Свердловской области. Таким образом, число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 1264, а в регионе — 24.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, выздоровели 49 пациентов. Умерли четверо россиян.

По данным Е1.ru, в Свердловской области все больные находятся под наблюдением врачей в екатеринбургской ГКБ № 40. Контактировавшие с ними лица также находятся под меднаблюдением, контакты близкого круга — в горбольнице № 6. Состояние одного из пациентов оценивается как тяжёлое, одного — средней тяжести, остальные заболевшие в удовлетворительном состоянии.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».