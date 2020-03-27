В России число жертв коронавируса увеличилось до четырёх

В Московской клинике умерла 56-летняя женщина с подтверждённым COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Таким образом число жертв инфекционного заболевания в России увеличилось до четырёх человек.

«Пациентка не имела одного лёгкого после перенесённого онкологического заболевания. При поступлении в больницу у неё была подтверждена левосторонняя пневмония», — цитирует ТАСС сообщение штаба.

Отмечается, что пациентка умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой.

На сегодняшний день на территории России зарегистрировано 1 036 случаев заражения COVID-19. Из них 20 — в Свердловской области.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».