В России врачам продлили «коронавирусные» выплаты до конца 2021 года

В России продлили выплаты врачам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Материальную поддержку медикам будут оказывать до конца 2021 года. Соответствующее постановление накануне, 24 ноября, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, выплаты будут производиться ежемесячно с ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года. В перечень лиц, которым будет предоставлена социальная поддержка, попадают врачи, медработники, которые контактируют с пациентами с COVID-19, а также врачи скорой помощи, средний и младший медперсонал, осуществляющий мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции.