В России стали массово ставить мигрантов на воинский учёт

В результате двухдневного рейда, проведённого силовиками Санкт-Петербурга на Софийской овощной базе, было выявлено более 100 мигрантов с гражданством России, но не числящихся в военкоматах. Все работники были доставлены во Фрунзенский райвоенкомат Северной столицы, где они будут поставлены на воинский учёт, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.

В ведомстве уточнили, что в результате рейда также было задержано около 400 иностранных граждан, 55 из которых находились на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Аналогичные рейды провели силовики Чувашии. Местные СМИ пишут, что УФСБ совместно с Военным комиссариатом республики проверило иностранцев, которые ранее получили гражданство России, но не встали на воинский учёт. Выявленные в ходе проверки нарушители будут привлечены к ответственности по статье 21.5 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере от 500 до 3000 рублей.