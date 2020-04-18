В России подтверждено 4785 случаев коронавируса, 11 — в Свердловской области

За минувшие сутки в России подтвердились 4785 новых случаев заражения коронавирусом, из них 11 — в Свердловской области. По данным оперштаба, вирус был выявлен у жителей Екатеринбурга, Заречного, Серова, Белоярского, Нижнесергинского и Красноуфимского районов.

Общее число заболевших в регионе выросло до 126 человек. Состояние шести пациентов оценивается как тяжёлое, 16 — средней тяжести, остальные 55 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии. Выздоровели уже 49 уральцев. Умер один человек — у жителя Красноуфимска COVID-19 был диагностирован посмертно.

Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 36 793 случая коронавируса. Выздоровели 3057 россиян. За сутки умерли 40 пациентов в разных регионах страны, общее число летальных исходов составляет 313 случаев.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».