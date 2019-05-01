В России на Первомае задержали более 120 человек

На согласованном первомайском шествии по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге силовики задержали более 60 человек, сообщает «ОВД-инфо». В числе задержанных оказались депутат местного Заксобрания Максим Резник, координатор штаба Алексея Навального в северной столице Денис Михайлов, журналист издания «Два стула» Олег Насонов и фотокорреспондент Георгий Марков. Последнего в дальнейшем увезли из отдела полиции на скорой. Резник позже написал в соцсетях, что его отпустили, а «замначальника ГУВД Баранов лично принёс извинения». Одному из кандидатов в муниципальные депутаты при задержании сломали плечевой сустав.

Максима Резника задержали на первомае pic.twitter.com/vJ7sN0MFsK — Максим Резник (@maxim_reznik) 1 мая 2019 г.

Отмечается, что полиция разгоняла только третью колонну шествия. Первые две колонны, где были приверженцы партий «Единая Россия» и КПРФ, прошли по Невскому проспекту без инцидентов. Третья колонна — объединённых демократов и оппозиции — должна была свернуть с Невского проспекта на Литейный, перейти одноимённый мост, а затем выйти к площади Ленина для проведения митинга. Но после начала задержаний активисты остановились на Невском, они успели пройти по нему лишь около 400 метров.

По данным «ОВД-инфо», всего во время «Монстраций» и одиночных акций сегодня в России были задержаны более 120 человек. Задержания проходили в Санкт-Петербурге, Петропавловске-Камчатском, Томске, Курске, Новосибирске, Махачкале и Сыктывкаре.

В Нижнем Тагиле сегодня тоже праздновали Первомай. Местное отделение КПРФ организовало митинг-концерт, во время которого почему-то исполнялись в числе прочих такие песни, как «Владимирский централ» и «Жиган-лимон».