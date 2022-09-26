В России мошенники за 27 тысяч рублей обещают отмазать от мобилизации

Преступники предлагают жителям России, подлежащим призыву в связи с объявленной частичной мобилизацией, получить якобы «белый» военный билет и справку о непригодности к военной службе. Как сообщает пресс-служба Сбербанка, аферисты ищут потенциальных жертв в соцсетях и тематических стихийных каналах в мессенджерах, посвящённых выезду из страны во избежание мобилизации.

За 48 часов и 27 тысяч рублей мошенники обещают обеспечить регистрацию в военкомате с занесением в базу, изготовить необходимые документы для пересечения границы и передать их в любую точку России. От гражданина требуются фотография и ксерокопии страниц паспорта. После того как мошенник получает предоплату по указанным реквизитам, он перестаёт выходить на связь, а его клиент не только теряет деньги, но и компрометирует свои персональные данные.

«Мошенники специально участвуют в распространении информации, призванной вывести людей из равновесия и заставить совершать необдуманные, неправильные поступки. Хочу предупредить, что сейчас преступники активно спекулируют на актуальной теме мобилизации. Призываю наших клиентов во всех вопросах, касающихся мобилизационных мероприятий, руководствоваться законом, здравым смыслом и только информацией, полученной из соответствующих официальных источников, а также рассказать об этой новой преступной схеме друзьям и родным», — сказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Как сообщил ЕАН управляющий партнёр юридической конторы «Сергей Барсуков и партнёры» Сергей Барсуков, к свердловчанам начали приходить неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников военкомата и предлагали решить вопрос с повесткой за 10 тысяч рублей.

Юрист советует гражданам проявлять бдительность. Если в квартиру стучится сотрудник военкомата, нужно попросить у него документы в развёрнутом виде и не принимать повестку, если адресата нет дома. Также он советует гражданам звонить в военкомат и уточнять, действительно ли к ним были отправлены сотрудники с повесткой.