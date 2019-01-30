В России из-за нарушений пожарной безопасности закрыли 315 ТЦ

Работа 315 торгово-развлекательных центров была приостановлена после проверок государственного пожарного надзора, заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, главный государственный инспектор страны по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Среди наиболее частых нарушений он назвал несоответствующие нормативам эвакуационные проходы и выходы.

«Основные регионы — это Тюменская, Новосибирская область, Красноярский край, Пермский край, Республика Татарстан», — подчеркнул Еникеев.

Он отметил, что в 2019 году МЧС намерено увеличить количество проверок пожарной безопасности, уделяя особое внимание объектам массового скопления людей и социальным объектам. По его словам, данные места будут возведены в ранг более высокой категории риска. В министерстве также предложили изменить практику проверок ТЦ и бизнес-центров, переложив ответственность за безопасность с арендаторов на управляющих компаниями.

Напомним, в марте 2018 года во время пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, большинство из которых — дети. После этого в местах массового скопления людей были организованы пожарные проверки. В апреле того же года МЧС сообщило о выявлении «очень серьёзных нарушений» на каждом втором объекте. По итогам проверок министерства в сфере пожарной безопасности была приостановлена работа почти 400 торговых центров.