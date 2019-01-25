В России хотят ввести обязательную платную регистрацию мобильных телефонов

В России с февраля 2020 года могут ввести платную регистрацию всех устройств, работающих в сотовых сетях, пишет РБК.

Законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время. Документ подготовила первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству Людмила Бокова с группой парламентариев. Отметим, что сенатор Людмила Бокова — соавтор закона о суверенном Рунете.

Закон может обязать регистрировать мобильные устройства по международному идентификатору EMEI, который присваивается аппарату при производстве. Россияне должны будут сами вносить в базу технику, купленную за границей. Авторы документа обещают, что это будет стоить не дороже 100 рублей.

Сейчас сенаторы обсуждают, как распространить правила на все устройства: речь идёт не только о телефонах, но и о планшетах и ноутбуках, а также банкоматах, сигнализациях и устройствах для «умного» дома (датчиков воды и газа). Зарегистрировать купленный аппарат нужно будет в течение нескольких месяцев.

О штрафных санкциях в проекте ничего не говорится, но незарегистрированный телефон «через какое-то время» будет заблокирован — об этой перспективе владельца будет предупреждать оператор связи. Таким образом предлагается бороться с серым импортом телефонов и исключить возможность использования краденых трубок.

Операторы связи в целом не высказываются против законопроекта, но считают, что доработка оборудования займёт время и система может не заработать к 2020 году.