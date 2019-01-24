Законопроекты о фейковых новостях и неуважении к власти в интернете приняли в первом чтении

Госдума в первом чтении приняла законопроекты, которые вводят ответственность за публикацию фейковых новостей и оскорбление органов власти в интернете, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект о фейках запрещает распространение в интернете ложной общественно значимой информации «под видом достоверных сообщений», если она создаёт угрозу жизни, здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. За нарушения авторы законопроекта предлагают ввести административные штрафы.

Также депутаты приняли инициативу о наказании — штрафах и арестах до 15 суток — за оскорбление государственных символов и органов власти в интернете.

Автором этих законопроектов стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. «Дождь» со ссылкой на близкие к думскому руководству источники пишет, что Клишас, подготовивший эти законопроекты, не хочет присутствовать при их обсуждении. Помощник депутата рассказал, что он может пропустить заседание 24 января, поскольку находится в Красноярске.

Глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что «концептуально поддержал» законопроект, отметив при этом, что он требует дальнейшего обсуждения и доработки. Председатель комитета по государственному строительству и законодательству также выразил поддержку инициативе, при этом отметив, что в документ должны внести «требования правовой определённости». Правительство поддержало концепцию законопроектов с учётом внесения изменений ко второму чтению. Отзывы на законопроекты были одним из условиев их рассмотрения.