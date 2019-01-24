Правительство одобрило законопроекты о фейк-новостях и неуважении к госсимволам

Правительство дало положительные отзывы на все четыре законопроекта о наказании за фейковые новости и неуважение госсимволов, сообщил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Бумаги [два недостающих отзыва правительства] пришли ночью. Оба отзыва положительные», — сказал Крашенинников.

Ранее сообщалось, что 24 января Госдума рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов об ответственности за фейковую информацию и оскорбление госсимволов и общества, однако при исполнении ряда условий.

«Мы включили эти четыре законопроекта в порядок рассмотрения на четверг, но при некоторых условиях», — сказал первый вице-спикер Иван Мельников.

Он пояснил, что к моменту рассмотрения данных инициатив в Госдуме должны быть получены отзывы правительства по всем четырём законопроектам.

Пакет законопроектов о штрафах или административном аресте за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти, был внесён в Госдуму 12 декабря.