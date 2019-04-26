В Реже директора фирмы приговорили к 3,5 годам условно за неуплату 213 млн рублей налогов

Режевской городской суд приговорил директора предприятия «Уралдрагметалл-Механика» Андрея Мерзлякова к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за неуплату НДС на 213 млн рублей и сокрытие из отчётности 135 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как установил суд, Мерзляков с ноября 2012 по октябрь 2016 года, занимая должность директора коммерческой организации, уклонился от уплаты в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость на сумму свыше 213 млн рублей. Кроме того, с марта 2017 по февраль 2018 года директор скрыл деньги предприятия на общую сумму свыше 135 млн рублей, за счёт которых нужно было провести взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. Нарушения были выявлены при проверке налоговыми органами.

Мерзляков признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и части 2 статьи 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации в особо крупном размере, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам»).

В СКР отметили, что вину подсудимый признал в полном объёме «под тяжестью неопровержимых улик».