В региональном управлении МВД по Свердловской области зафиксировали вспышку коронавируса

Несколько сотрудников центра хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления МВД РФ по Свердловской области заразились коронавирусом, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Znak.com.

По словам собеседника издания, речь идёт о десятке человек, но пока готовы результаты ещё не всех тестов и число инфицированных может увеличиться. Сотрудников подразделения отправили по домам, а в центре хозяйственного и сервисного обеспечения в ближайшее время, скорее всего, введут карантин.

«Тема, о которой идёт речь, относится к компетенции наших коллег из Роспотребнадзора и оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. Могу сказать, что свердловский гарнизон работает в штатном режиме. Безусловно, с соблюдением принятых в обществе мер безопасности», — прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

В оперативном штабе прокомментировать ситуацию в полицейском главке обещали позже.

Ранее из-за локальных вспышек коронавирусной инфекции пришлось закрывать на карантин отделения ГИБДД в Верхней Пышме и Серове.

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