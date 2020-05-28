В ГИБДД Серова произошла массовая вспышка коронавируса

В ГИБДД Серова зафиксировано массовое заражение коронавирусной инфекцией, диагноз подтверждён у девяти сотрудников, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Ura.ru.

«Предположительно, вирус завезла в отдел одна из сотрудниц, съездившая в отпуск в соседний регион. Диагноз подтвердился уже у девяти полицейских. Остальных пока проверяют, есть подозрение, что диагноз подтвердится ещё у нескольких человек. Из-за вспышки вируса руководство, кого возможно, отправляет в отпуск сидеть дома, кто-то не выходя из отпуска сразу уходит на самоизоляцию», — рассказал собеседник издания.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать заражение чуть позже.

Ранее, в середине апреля, из-за заболевшего коронавирусом сотрудника на карантин отправили отделение ГИБДД в Верхней Пышме.

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