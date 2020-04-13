В Верхней Пышме отделение ГИБДД отправили на карантин из-за подозрения на коронавирус у сотрудника

Всех сотрудников регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД отправили домой на карантин после подозрения на коронавирус у одного из сотрудников, со ссылкой на три независимых источника пишет E1.ru.

«Возможно, его могла заразить жена, которая работает медиком», — предположил один из собеседников.

Город сейчас обслуживают экипажи спецроты областной ГИБДД, которые обычно сопровождают президента во время визитов в Екатеринбург.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Напомним, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2558 и сейчас составляет 18328 человек в 82 регионах страны. В Свердловской области зарегистрировано 7 новых случаев заболевания, всего в регионе 85 случаев, выздоровели 35 человек. В регионе, как и в других субъектах страны, действует режим повышенной готовности, жителям области запрещено покидать свои дома без необходимости.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».