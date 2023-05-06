В районе Ленёвки под Нижним Тагилом бушует крупный лесной пожар

Сегодня на территории Горноуральского ГО в районе станции Анатольской бушует лесной пожар. По данным ЕДДС, площадь возгорания составляет порядка 150 гектаров леса. В непосредственной близости от огня находятся садовые товарищества «Сосновый» и «Карасиха», где этой весной велась активная вырубка леса под щебёночный карьер, а также Лёвиха и станция Анатольская.

По словам местных жителей, пожар возник накануне вечером. Глава ГГО Дмитрий Летников с своих соцсетях заявил, что эпицентр пожара находился в районе Невьянска и сейчас движется по растительности вдоль Ленёвского водохранилища.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила в своих соцсетях, по распоряжению главы города Владислава Пинаева для ликвидации пожара, помимо огнеборцев ГГО, были направлены специалисты Центра защиты населения и территории города. На месте возгорания также работают сотрудники авиабазы, местного лесничества и волонтёры. Свою технику на подмогу направил ЕВРАЗ НТМК.

Накануне ГУ МЧС России по Свердловской области объявило о введении чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, а сегодня утром с установлением сухой и ветреной погоды в ведомстве объявили чрезвычайную пожарную опасность в лесах региона.