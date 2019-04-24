В рамках нацпроекта БКАД мэрия Нижнего Тагила намерена снизить аварийность на одном из самых опасных перекрёстков города

Сегодня, 24 апреля, в мэрии Нижнего Тагила на расширенном совещании по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) глава города Владислав Пинаев, представители администрации, дорожных служб и ГИБДД обсудили варианты снижения аварийности в районе пересечения улиц Серова и Красноармейской. По мнению специалистов Службы заказчика городского хозяйства, из-за опор моста, столбов освещения и светофоров ухудшается обзор перекрёстка, что ведёт к увеличению количества ДТП. Главный инженер СЗГХ Николай Новиков предложил установить перед перекрёстком «лежачих полицейских» и повесить камеры фиксации превышения скоростного режима. Для удобства маломобильных граждан по обе стороны улицы Красноармейской планируется оборудовать перекрёсток двумя пешеходными переходами.

В ГИБДД считают, что чаще всего аварийные ситуации на данном перекрёстке возникают при повороте налево, когда водители пытаются как можно быстрее проскочить сквозь поток машин. Чиновники пришли к мнению, что оптимальным вариантом решения проблемы будет запрет на левый поворот с обеих улиц. Владислав Пинаев поручил профильным управлениям более детально проработать эти предложения совместно с ГИБДД.

Директор «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулов рассказал о ходе ремонта дорожного покрытия на Восточном шоссе в сторону села Покровское.

«Погода позволила нам начать ремонт дороги раньше, чем это изначально планировалось. В преддверии праздников мы решили приступить к срезанию покрытия от улицы Ильича в сторону Верхней Салды. Затем мы приступим к участку на Северном шоссе со стороны посёлка. Третьим этапом у нас пойдёт улица Хвойная на Вагонке. Скоро будут готовы специальные дорожные знаки, что данный участок ремонтируется в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”. Начать фрезеровку мы решили с центра проезжей части, чтобы соблюсти уклон, как это требуется по технологии. На стыках, скорее всего, будем использовать битумную ленту, чтобы в дальнейшем в них не попадала вода и асфальт не разрушался», — пояснил Гаджи Абдулов.

Напомним, Восточное шоссе вошло в перечень улиц, которые в этом году будут приведены в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в федеральный проект включили 24 участка на 21 дороге. Общая протяжённость отремонтированных участков составит почти 30 км. Перечень объектов утверждён Росавтодором. В нацпроект вошли Восточное и Северное шоссе, проспект Вагоностроителей, проезд Садоводов, улицы Правды, Тимирязева, Окунева, Басова, Хвойная, Металлургов, Товарный двор, Уральская, Вязовская, Азовская, Жуковского, Крымская, Ломоносова, Учительская, Кулибина, Гагарина, Челюскинцев. На ремонт и развитие улично-дорожной сети Нижнего Тагила из федерального бюджета в 2019 году поступит 576 млн рублей. Доля бюджета города составит 5% от общей суммы вложений.

«Мы начинаем серьёзный и масштабный проект, который город вообще никогда не видел. Нам предстоит сделать большое дело. Это я к тому, что, перекрывая дороги и создавая неудобства для автолюбителей, это будет вызывать некоторое недовольство с их стороны. Поэтому мне бы хотелось, чтобы реализация этого проекта не переросла в транспортный коллапс. Для этого нужно всю логистику тщательно проработать вместе с ГИБДД. Чтобы любой автомобилист и житель города, который передвигается на общественном транспорте, видел, знал и отнёсся с пониманием», — отметил Владислав Пинаев.

При этом глава города заострил внимание руководителей подрядных организаций — МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» — на том, чтобы работы, которые они планируют проводить в ночное время, не мешали покою тагильчан.

Объекты будут ремонтировать по двум муниципальным контрактам. При этом основной заключили с компанией «УБТ-Сервис» ещё в 2017 году. Дорожники уже отремонтировали 38 улиц и освоили 350 млн рублей. На оставшиеся почти 400 млн рублей они должны будут привести в порядок те дороги, которые попали в нацпроект. На ремонт семи улиц (Жуковского, Кулибина, Челюскинцев, Гагарина, Крымская, Ломоносова, Учительская) объявят новый конкурс. Контракт стоимостью 225 млн рублей заключат с подрядной организацией в мае.

Национальный проект станет продолжением приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», который реализуется на территории Екатеринбургской агломерации с 2017 года. Ремонты будут вестись не только на трассах, соединяющих Екатеринбург и Нижний Тагил с городами-спутниками, но и на автострадах, связывающих между собой другие округа.

Результатом нацпроекта должно стать увеличение доли региональных дорог в нормативном состоянии до 50%. Также среди стратегических целей проекта — снизить на 10% доли дорог, работающих в режиме перегрузки, сократить в два раза число мест концентрации ДТП и снизить число происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.