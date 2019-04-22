«Начали с окраин, чтобы не мешать людям праздновать 9 Мая». «УБТ-Сервис» приступил к ремонту Восточного шоссе

«УБТ-Сервис» приступил к карточному ремонту Восточного шоссе, которое соединяет Вагонку с центральной частью Нижнего Тагила. Работы сотрудники предприятия начали в воскресенье, 21 апреля. На объекте задействовано до десяти человек, рассказали АН «Между строк» в «УБТ-Сервисе».

«Заранее согласовали все схемы проездов и другие моменты с ГАИ. Начали работы со стороны выезда на Верхнюю Салду, где пост ГАИ раньше был. Фрезеровать решили с той стороны, чтобы не мешать тем, кто 9 мая поедет в центр города или на Вагонку на праздник. До праздников режем окраины, после будем уже везде резать. После фрезерования начнётся демонтаж старого бордюрного камня», — отметили на предприятии.

Ранее рабочие компании «УБТ-Сервис» за одну ночь сделали карточный ремонт на улице Индустриальной.

Напомним, Восточное шоссе вошло в перечень улиц, которые в этом году будут приведены в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в федеральный проект включили 21 дорогу. Общая протяжённость отремонтированных участков составит 29,5 км. Перечень объектов утверждён Росавтодором. На ремонт и развитие улично-дорожной сети Нижнего Тагила из федерального бюджета в 2019 году поступит 576 млн рублей. Доля бюджета города составит 5% от общей суммы вложений.