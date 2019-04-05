«Решили поберечь нервы людей». Рабочие «УБТ-Сервиса» за ночь сделали карточный ремонт на улице Индустриальной

Рабочие компании «УБТ-Сервис» за одну ночь сделали карточный ремонт на улице Индустриальной. На объекте работали 13 человек, рассказали АН «Между строк» в компании.

«Мы решили обезопасить людей от каких-либо нервных переживаний — ночью сразу Индустриальную вырезать и сразу же её сделать. Люди вчера ещё вечером ехали на работу по разбитой дороге, а уже сегодня утром — по сделанной. Мы то дорожное покрытие, которое больше всего пострадало, полностью вырезали. Подвозили самосвалами асфальт сразу, у нас уже запущен асфальтовый завод. Заранее договорились с электриками, чтобы нам свет включили на участке. Весь процесс был заранее организован. Обычно сначала всё вырезается и только потом, на следующий день, рабочие начинают укладывать асфальт. Но на Индустриальной транспортный поток всегда большой, поэтому мы решили поберечь нервы тагильчан», — отметили в «УБТ-Сервисе».