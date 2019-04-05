«Решили поберечь нервы людей». Рабочие «УБТ-Сервиса» за ночь сделали карточный ремонт на улице Индустриальной

Рабочие компании «УБТ-Сервис» за одну ночь сделали карточный ремонт на улице Индустриальной. На объекте работали 13 человек, рассказали АН «Между строк» в компании.
«Мы решили обезопасить людей от каких-либо нервных переживаний — ночью сразу Индустриальную вырезать и сразу же её сделать. Люди вчера ещё вечером ехали на работу по разбитой дороге, а уже сегодня утром — по сделанной. Мы то дорожное покрытие, которое больше всего пострадало, полностью вырезали. Подвозили самосвалами асфальт сразу, у нас уже запущен асфальтовый завод. Заранее договорились с электриками, чтобы нам свет включили на участке. Весь процесс был заранее организован. Обычно сначала всё вырезается и только потом, на следующий день, рабочие начинают укладывать асфальт. Но на Индустриальной транспортный поток всегда большой, поэтому мы решили поберечь нервы тагильчан», — отметили в «УБТ-Сервисе».
Ориентировочно через две недели «УБТ-Сервис» начнёт ремонтировать Восточное шоссе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, в федеральный проект вошла 21 дорога. Общая протяжённость отремонтированных участков составит 29,5 км. В нацпроект попали Восточное и Северное шоссе, проспект Вагоностроителей, проезд Садоводов, улицы Правды, Тимирязева, Окунева, Басова, Хвойная, Металлургов, Товарный двор, Уральская, Вязовская, Азовская, Жуковского, Крымская, Ломоносова, Учительская, Кулибина, Гагарина, Челюскинцев. Перечень объектов утверждён Росавтодором. На ремонт и развитие улично-дорожной сети Нижнего Тагила из федерального бюджета в 2019 году поступит 576 млн рублей. Доля бюджета города составит 5% от общей суммы вложений.