Ремонт тагильских улиц в рамках многомиллиардного нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» начнётся уже в мае

Ремонт 21 тагильской улицы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начнётся в мае. Подрядчики займутся демонтажем бортового камня, очистят и продуют территорию от грязи и пыли. «УБТ-сервис» и «Тагилдорстрой» уже запустили асфальтовые заводы. Сейчас ведётся работа над новым фракционным составом, необходимым для производства асфальтобетонной смеси.

«Больше времени всегда занимает ручной труд, благоустройство то же, — рассказал АН “Между строк” замдиректора Службы заказчика горхозяйства Николай Новиков во время объезда готовящихся к ремонту дорог. — Само фрезерование и укладка механизированы, поэтому занимают уже не так много времени. На дорогах будут укладываться два слоя асфальта, по новой технологии, по техническому регламенту Таможенного союза. Конечно, мы постараемся максимально быстро выполнять ремонтные работы. Техника позволяет, у подрядчиков имеются высокопроизводительные заводы и асфальтоукладчики. Они позволяют укладывать до тысячи тонн смеси в смену. На Восточном шоссе, получается, можно сделать где-то 500 м за смену».

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Тагиле отремонтируют 21 улицу (24 объекта). Общая протяжённость отремонтированных участков составит 29,5 км. В нацпроект вошли Восточное и Северное шоссе, проспект Вагоностроителей, проезд Садоводов, улицы Правды, Тимирязева, Окунева, Басова, Хвойная, Металлургов, Товарный двор, Уральская, Вязовская, Азовская, Жуковского, Крымская, Ломоносова, Учительская, Кулибина, Гагарина, Челюскинцев. Перечень объектов утверждён Росавтодором. На ремонт и развитие улично-дорожной сети Нижнего Тагила из федерального бюджета в 2019 году поступит 576 млн рублей. Доля бюджета города составит 5% от общей суммы вложений.

Объекты будут ремонтировать по двум муниципальным контрактам. При этом основной заключили с компанией «УБТ-Сервис» ещё в 2017 году. Дорожники уже отремонтировали 38 улиц и освоили 350 млн рублей. На оставшиеся почти 400 млн рублей они должны будут привести в порядок те дороги, которые попали в нацпроект. На ремонт семи улиц (Жуковского, Кулибина, Челюскинцев, Гагарина, Крымская, Ломоносова, Учительская) объявят новый конкурс. Контракт стоимостью 225 млн рублей заключат с подрядной организацией в мае.

«Как только будет определён подрядчик и заключён муниципальный контракт, мы приступим к работам. Будет разработан график ремонта дорог. Самые протяжённые участки — Восточное шоссе (разделено на три участка, ремонтировать его будут по полосам) и Северное шоссе. Самые сложные участки — улицы Жуковского, Кулибина, Металлургов, там очень много коммуникаций проходит», — отметил начальник отдела по развитию улично-дорожной сети, организации дорожного движения и связи управления горхозяйством Владислав Тарахтунов.

«С Жуковского мы брусчатку убирать не будем, сделаем на ней выравнивающий слой из крупнозернистого асфальтобетона и по новой технологии укладку двух слоёв. Улицу Кулибина так же сделаем. После ремонта Жуковского будет дублировать Победы и Космонавтов, а Кулибина — Фестивальную. Это позволит разгрузить транспортный поток. Плюс мы ещё синхронизируем на этих объектах сразу два проекта — “Светлый город” и “Безопасные и качественные автомобильные дороги”. Диагностика будет проводиться саратовской компанией “Инфраструктура” дважды — до ремонта 21 улицы и после. Тогда мы уже будем корректировать объёмы работ на 2020 и 2021 годы», — рассказал Николай Новиков.

Ввод 21 дороги в эксплуатацию запланирован на октябрь 2019 года. Напомним, всего за шесть лет в Нижнем Тагиле в рамках национального проекта планируется привести в порядок 125 дорог общей протяжённостью 202,7 км.