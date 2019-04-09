Специалисты «Росавтодора» оценили готовность Нижнего Тагила к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Специалисты ФКУ «Уралуправтодор» (дочернее предприятие «Росавтодора») оценили готовность Нижнего Тагила к реализации многомиллиардного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На профильном совещании в мэрии глава города Владислав Пинаев, а также ответственные за ремонт улиц руководители управлений и подрядных организаций рассказали им о ходе работ. После этого сотрудники «Уралуправтодора» приняли участие в объезде готовящихся к обновлению объектов: Черноисточинского, Восточного и Северного шоссе, а также улиц Жуковского, Металлургов и Вагоностроителей.

«Сейчас мы ждём заключения контракта на оставшиеся семь объектов, — отметил глава “Уралуправтодора” Алексей Борисов. — Надеемся, что к 15 мая Нижний Тагил справится со своими задачами. Далее будем вести контроль за качеством работ, за реализацией проекта. Администрация пока выполняет все задачи, которые поставлены перед ней в рамках национального проекта. Серьёзных нареканий нет, есть рабочие нюансы, которые решаются».

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Тагиле отремонтируют 21 улицу. Общая протяжённость сделанных участков составит 29,5 км. Объекты будут ремонтировать по двум муниципальным контрактам. Основной заключили с компанией «УБТ-Сервис» ещё в 2017 году. Дорожники уже отремонтировали 38 улиц и освоили 350 млн рублей. На оставшиеся почти 400 млн рублей они должны будут привести в порядок те дороги, которые попали в нацпроект. Ориентировочно через две недели «УБТ-Сервис» начнёт делать Восточное шоссе. На ремонт семи улиц (Жуковского, Кулибина, Челюскинцев, Гагарина, Крымская, Ломоносова, Учительская) объявят новый конкурс. Контракт стоимостью 225 млн рублей в мэрии обещают заключить с подрядной организацией в мае. Конкурсную документацию разместят на сайте госзакупок 12 апреля.

«Необходимо восстанавливать дороги, бордюры, приводить улично-дорожную сеть в так называемое нормативное состояние, — отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Работы предстоит очень много, и достаточно тяжёлой. Город таких объёмов работ не видел, наверное, никогда в своей истории. Участие в национальном проекте требует очень ответственного отношения, работы дорожных служб, потому что проверки будут серьёзными и будут проводиться специализированными организациями. Надеюсь, заниматься ремонтами будут наши, местные компании. У них определённый опыт уже есть, заводы асфальтовые запущены».

На ремонт и развитие улично-дорожной сети Нижнего Тагила из федерального бюджета в 2019 году поступит 576 млн рублей. Доля бюджета города составит 5% общей суммы вложений. Ввод 21 дороги в эксплуатацию запланирован на октябрь. Со схемами организации движения на период ремонтных работ можно ознакомиться на официальном сайте города.

Напомним, всего за 6 лет в Нижнем Тагиле в рамках национального проекта планируется привести в порядок 125 дорог общей протяжённостью 202,7 км.