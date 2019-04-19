В Пскове военные принудительно посадили самолёт, нарушивший границу России

В Псковской области российские военные принудительно посадили небольшой самолёт, залетевший в воздушное пространство России со стороны Прибалтики, со ссылкой на источник пишет «Интерфакс».

Воздушное судно было замечено в пространстве России в Новгородской области в четверг, 18 апреля. Самолёт двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли. По словам источника агентства, «с учётом характеристик полёта» самолёт попал на территорию России из «соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы». На его перехват была поднята авиация, включая истребитель.

Самолёт удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области. Пилот самолёта задержан, его личность, гражданство и цели полёта устанавливаются.