В прокуратуре прокомментировали возможное лишение родительских прав тагильчанки после убийства новорождённого сына

Вопрос о лишении родительских прав 23-летней жительницы Нижнего Тагила, которая в ночь на 1 июля задушила своего новорождённого сына, пока не стоит. Об этом АН «Между строк» сообщила помощник прокурора Дзержинского района Анна Недопёкина.

Напомним, накануне стало известно, что, согласно заключению судебной комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, на момент преступления молодая мама находилась в послеродовой депрессии, не осознавала опасность своих действий и не могла руководить ими, в связи с чем была признана в конкретном случае невменяемой.

«Сейчас дело направлено в суд для принятия процессуального решения. В дальнейшем уполномоченный орган, управление социальной политики, сможет ознакомиться с материалами уголовного дела, экспертизой и уже рассмотреть вопрос о целесообразности лишения женщины родительских прав. Пока правовых оснований для этого нет. Речь может идти только об их ограничении», — пояснили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве также отметили, что ранее контролирующими органами была проведена проверка по условиям выполнения подсудимой своих родительских обязанностей, но каких-либо нарушений выявлено не было. Напомним, женщина воспитывает двух сыновей трёх и шести лет. По информации АН «Между строк», ранее женщина рассказала, что родила дома, затем задушила новорождённого мальчика поясом от халата и сама вынесла на помойку в соседний двор. Свой поступок она объяснила тем, что у неё уже есть двое детей и третьего она «не потянет».