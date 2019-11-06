Экспертиза признала невменяемой тагильчанку, убившую своего новорождённого сына

Психиатрическая экспертиза признала невменяемой жительницу Нижнего Тагила, которая в июле этого года задушила своего новорождённого сына и выбросила его тело в мусорный контейнер. Согласно заключению экспертов, женщина на момент совершения преступления не осознавала свои действия.

Как пишет ИА «Все новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора Дзержинского района Антона Ерёменко, тагильчанке грозит принудительное лечение в психиатрической больнице. Поскольку женщину признали невменяемой, она не понесёт уголовной ответственности.

Напомним, тело малыша было обнаружено 1 июля в мусорном баке на улице Молодёжной. Выяснилось, что 23-летняя женщина родила дома, затем задушила новорождённого мальчика поясом от халата и сама вынесла на помойку в соседний двор. Свой поступок она объяснила тем, что у неё уже есть двое детей и третьего она «не потянет». В момент совершения преступления отец ребёнка был на работе. Семья ранее на учёте в полиции не состояла.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства матерью новорождённого ребёнка, данное преступление наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Сейчас дело изучают в Дзержинской прокуратуре, в ближайшее время его передадут на рассмотрение в суд.