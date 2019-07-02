Полиция Нижнего Тагила задержала мать задушенного младенца, найденного в мусорке

Тагильские оперативники задержали 23-летнюю мать убитого младенца, найденного вчера в мусорном баке на улице Молодёжная. Женщину нашли в Екатеринбурге и уже доставили в Нижний Тагил. По словам источника АН «Между строк» в правоохранительных органах, женщина рассказала, что родила дома, затем задушила новорождённого мальчика поясом от халата и сама вынесла на помойку в соседний двор. Свой поступок она объяснила тем, что у неё уже есть двое детей, и третьего она «не потянет». Известно, что у задержанной есть двое сыновей 3 и 6 лет и сожитель. Он, отметил источник, на момент преступления был на работе. Семья проживает в Дзержинском районе, ранее на учёте в полиции не состояла.

По предварительным данным, женщине грозит наказание по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка», которая подразумевает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.