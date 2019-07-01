В Нижнем Тагиле на мусорке обнаружено тело новорождённого

Сегодня в мусорном контейнере у жилого дома по улице Молодёжной, 26а в Дзержинском районе Нижнего Тагила было обнаружено тело новорождённого. Информацию АН «Между строк» подтвердили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». Сообщение о страшной находке поступило в полицию в 12:30. По словам очевидцев, обнажённое тело ребёнка было завёрнуто в пакет. Утром его обнаружил бомж. На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. На место ЧП выехал начальник полиции Вячеслав Шведчиков.

«Сотрудники полиции ждут приезда СК, тело лежит на земле у контейнеров, завёрнутое в полиэтиленовый пакет. Ребёнок новорождённый», — сообщает журналист АН «Между строк».

По словам журналиста «МС», найденный новорождённый — мальчик.

Материал дополняется