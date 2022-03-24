В прокуратуре Нижнего Тагила рассказали, кто имеет «бронь» при сокращении штата сотрудников

В прокуратуре Нижнего Тагила рассказали, как не остаться без рабочего места при сокращении штата работников. Так, в соответствии со статьёй 179 ТК РФ при сокращении численности сотрудников право остаться на на работе имеют те, чья производительность труда и квалификация выше.

«При решении вопроса о преимущественном праве работника остаться на работе работодателю требуется оценить уровень знаний, умений, профессиональных навыков, опыт работы, а также показатели, которые характеризуют выполнение работниками норм выработки, если они установлены, планов и конкретных заданий», — говорит заместитель прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Иван Перегуд.

В случае, если работники одинаково хорошо справляются с поставленными задачами, преимущество остаться на работе получают сотрудники, имеющие как минимум двух иждивенцев, являющиеся единственными кормильцами в семье либо получившие во время работы у работодателя трудовые увечья и профзаболевания. А также направленные на повышение квалификации без отрыва от работы, инвалиды ВОВ и боевых действий, работники, которым предоставлено преимущественное право остаться на работе коллективным договором.

Кроме того, на основании отдельных федеральных законов преимущественное право может быть предоставлено и другим работникам. Например, тем, кто получил или перенёс лучевую болезнь и другие заболевания в связи с воздействием радиации из-за чернобыльской катастрофы, а также инвалиды вследствие этой катастрофы.