В Приморье задержали мужчину, окунувшего пятиклассника в унитаз

Одного из родителей, окунувших пятиклассника головой в унитаз за издевательства над одноклассниками, задержали в рамках уголовного дела, со ссылкой на источник в Следственном комитете по Приморскому краю пишет РИА Новости.

Напомним, в школе № 2 в городе Большой Камень Приморского края родители учеников устроили самосуд над пятиклассником-хулиганом, который издевался над сверстниками. Отец одного из учеников схватил пятиклассника за шиворот и окунул его головой в унитаз.

На родителей завели уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ), директора школы и классного руководителя временно отстранили от работы. В свою очередь, сами родители утверждают, что школьник довёл их до нервного срыва, и заявляют о намерении подать встречные иски.

По данным портала Deita.ru, пятиклассник приходит на занятия с ножом, издевается над детьми и портит их вещи, устраивает драки. Отмечается, что родители мальчика лишены родительских прав, он воспитывается бабушкой. Издание также сообщает, что ранее пятиклассник сильно ударил в живот одноклассницу — она оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезёнки, ей требуется операция.