В Приморье родители учащихся избили пятиклассника в школе за издевательства над их детьми

Прокуратура Приморья и департамент образования администрации края расследуют инцидент в городе Большой Камень, где родители учащихся за издевательства над их детьми избили пятиклассника в школьном туалете, пишет «Интерфакс».

«Утром в среду в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми», — сообщил информированный источник.

Собеседник агентства добавил, что у него нет точных сведений о том, насколько серьёзно пострадал школьник. Он также уточнил, что родители неоднократно обращались с заявлениями в полицию и администрацию школы с требованием оградить их детей от хулиганских выходок пятиклассника.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливает прокуратура.

«По факту произошедшего сегодня инцидента в школе Большого Камня прокуратура проводит проверку. В школу уже выезжал межрайонный прокурор для установления всех обстоятельств случившегося», — сообщила старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина.

По её словам, надзорное ведомство проверит деятельность образовательного учреждения. Также прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

В свою очередь в пресс-службе администрации Приморского края сообщили, что департамент образования и науки Приморья взял на контроль ситуацию в школе Большого Камня, проводится проверка.

По данным портала Deita.ru, пятиклассник приходит на занятия с ножом, издевается над детьми и портит их вещи, устраивает драки. Отмечается, что родители мальчика лишены родительских прав, он воспитывается бабушкой. Издание также сообщает, что ранее пятиклассник сильно ударил в живот одноклассницу — она оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезёнки, ей требуется операция.