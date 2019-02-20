Происшествия

В Приморье родители учащихся избили пятиклассника в школе за издевательства над их детьми

20.02.2019 12:35

Прокуратура Приморья и департамент образования администрации края расследуют инцидент в городе Большой Камень, где родители учащихся за издевательства над их детьми избили пятиклассника в школьном туалете, пишет «Интерфакс».

«Утром в среду в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми», сообщил информированный источник.

Собеседник агентства добавил, что у него нет точных сведений о том, насколько серьёзно пострадал школьник. Он также уточнил, что родители неоднократно обращались с заявлениями в полицию и администрацию школы с требованием оградить их детей от хулиганских выходок пятиклассника.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливает прокуратура.

«По факту произошедшего сегодня инцидента в школе Большого Камня прокуратура проводит проверку. В школу уже выезжал межрайонный прокурор для установления всех обстоятельств случившегося», сообщила старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина.

По её словам, надзорное ведомство проверит деятельность образовательного учреждения. Также прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

В свою очередь в пресс-службе администрации Приморского края сообщили, что департамент образования и науки Приморья взял на контроль ситуацию в школе Большого Камня, проводится проверка.

По данным портала Deita.ru, пятиклассник приходит на занятия с ножом, издевается над детьми и портит их вещи, устраивает драки. Отмечается, что родители мальчика лишены родительских прав, он воспитывается бабушкой. Издание также сообщает, что ранее пятиклассник сильно ударил в живот одноклассницу — она оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезёнки, ей требуется операция.

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