В посёлке под Верхней Пышмой за год построят трёхэтажный детский сад (ВИДЕО)

Под Верхней Пышмой в посёлке Балтым полным ходом идут работы по строительству трёхэтажного детского сада. Об этом в своих соцсетях сообщил уроженец Нижнего Тагила депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

«С председателем думы Верхней Пышмы Иваном Зерновым осмотрели стройплощадку. Сомнений в том, что всё успеют, нет», — отметил депутат.

Он подчёркивает, что перед подрядчиком СК «Интег» стоит непростая задача: на площадку строители зашли в январе, а уже в декабре в садик должны прийти первые группы.

Детский сад рассчитан на 270 мест, сейчас уже залит фундамент, почти забетонированы стены подвала. Начался процесс гидроизоляции фундамента. По словам Алексея Свалова, в июне строители приступят к отделочным работам.