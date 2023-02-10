В посёлке под Нижним Тагилом женщина обвинила своего лежачего сожителя-инвалида в побоях

Жительница посёлка Горноуральский решила отомстить за частые ссоры своему сожителю — лежачему инвалиду II группы, обвинив его в побоях и угрозе убийством. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Пригородного района, 11 октября 2022 года женщина в состоянии алкогольного опьянения позвонила в полицию и заявила, что её сожитель угрожает ей ножом и избивает. 20 октября 2022 года женщина написала заявление на мужчину, требуя привлечь его к уголовной ответственности за рукоприкладство. Но вернувшись домой, подсудимая поняла, что во время проверки полицейские увидят, что её сожитель по состоянию здоровья не может передвигаться и самостоятельно вставать, и обвинят её в ложном доносе.

Испугавшись, женщина вернулась обратно в отдел полиции и во всём созналась. Она предполагала, что после её обвинений мужчину увезут в отдел полиции и тогда ей больше не придётся за ним ухаживать.

На женщину завели уголовное дело за заведомо ложный донос. Пригородный районный суд Свердловской области признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления) и назначил наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей. В суде она признала вину и раскаялась.

Приговор в законную силу не вступил.