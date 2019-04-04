В посёлке под Нижним Тагилом обрушилась стена котельной (ВИДЕО)

В посёлке Новоасбест в 30 км от Нижнего Тагила днём 30 марта рухнула часть стены котельной и ведущая на крышу пожарная лестница.

На видео обрушения заметно, как у здания медленно начинает отваливаться кирпичная кладка, а спустя несколько секунд — ведущая на крышу здания металлическая лестница, которая падает на проходящий возле здания газопровод. Также осколки кирпичей повредили припаркованную возле стены здания «Ниву».

«Телевизионное агентство Урала» отмечает, что раньше здание принадлежало ГОКу, а сейчас находится в ведении МУП «Пригородная компания выработки тепловой энергии».

По информации опрошенных экспертов, на ремонт здания в его нынешнем состоянии требуется не менее 10 млн рублей, в то же время новая котельная обойдётся в 20 млн рублей.