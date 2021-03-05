В посёлке Евстюниха под Нижним Тагилом волки загрызли 8 собак

Жители посёлка Евстюниха беспокоятся за своих животных: за последние два месяца в посёлке волки около восьми раз напали на домашних и бродячих собак.

Люди несколько раз видели ночью из своих окон диких волков. На следующий день они находили на снегу волчьи следы. Отметим, что в Евстюнихе многие собаки находятся на свободном выгуле. Вчера, 4 февраля, местные жители обнаружили на расстоянии 20–30 метров от домов обглоданные собачьи кости.

«Эта собака была уличной, но её все соседи подкармливали, все её любили и знали. Когда пёс пропал, все думали, что, может быть, он гулять ушёл. А вчера сосед, который постоянно ходил гулять со своей собакой и вот этой собакой, увидел кости. Он узнал пропавшую собаку по шкуре», — рассказала местная жительница Мария Пестова.

До этого соседи видели на дороге у домов чью-то кровь. Жители беспокоятся, что в будущем волки начнут нападать на детей.

«Место, где обнаружили останки, расположено недалеко от клуба, у которого дети катаются на горках», — отмечает Мария Пестова.

Примерно 1,5 месяца назад жители обратились к охотоведам, которые занимаются контролем численности животных. Там им сообщили, что волков будут отстреливать, но люди до сих пор продолжают находить кости собак.

Как сообщает «Областная газета», в 2020 году охотники отстреляли 311 волков. Планируется, что в 2021 году эта цифра будет ещё больше. Число серых хищников растёт. В департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области объясняют это увеличением на Среднем Урале количества копытных животных — основного объекта волчьей охоты.