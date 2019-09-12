В полпредстве президента в УрФО прокомментировали скандал с хирургами в Нижнем Тагиле

Чиновников правительства Свердловской области ещё весной предупреждали о потенциально взрывоопасной ситуации, когда массово стали появляться заявления врачей на увольнения и скандалы с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле можно было предотвратить, со ссылкой на источник в полпредстве президента по УрФО пишет Ura.ru.

Напомним, с мая по август в двух больницах Нижнего Тагила — Демидовской и горбольнице № 4 — из-за большой нагрузки уволились все хирурги. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отозвал из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова и объявил ему выговор, а в тагильских больницах была назначена финансовая проверка.

«Мы старались обратить внимание свердловских чиновников на ситуацию, объяснив, что она накаляется. Само наше включение должно было подчеркнуть всю важность происходящего. Но нас заверили, что меры принимаются и с врачами уже поговорили. Как поговорили — мы потом с вами увидели», — объяснил представитель полпредства.

В пресс-службе уральского полпредства подтвердили, что «обращали внимание на ситуацию, однако документально это не оформлялось». На последнем заседании временной рабочей группы при полпредстве свердловским чиновникам снова досталось: представитель Минздрава РФ Ирина Купеева попеняла на недостаточные меры социальной поддержки медицинских работников и низкую обеспеченность врачебными кадрами в Свердловской области, которая в этом отношении занимает 75-е рейтинговое место среди всех субъектов РФ.