Евгений Куйвашев объявил выговор главе областного Минздрава за увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков получил выговор из-за скандала с массовым увольнением хирургов из больниц Нижнего Тагила, со ссылкой на источник в администрации губернатора пишет Ura.ru.

Пресс-секретарь областного министерства здравоохранения Константин Шестаков сообщил, что не знает о выговоре, так как это не входит в его уровень полномочий. Директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова находится в отпуске и недоступна для комментариев.

Накануне замглавы региона Павел Креков заявил, что решение по проблеме массовых увольнений хирургов в Демидовской больнице и центральной городской больнице № 1 Нижнего Тагила будет представлено губернатору Свердловской области через две недели. Он отметил, что в данный момент в больницах идёт финансовая проверка распределения фонда стимулирования больниц и соответствия выплат нагрузке, так как зарплаты соответствовали дорожной карте.

«Санкции к главврачам могут применяться вплоть до увольнения. Всё зависит от результатов проверки. Главврач решение вопроса летом гарантировал, а о том, что может возникнуть в больнице кадровый дефицит, он сообщил, только когда люди уже ушли. Это поздно, это недопустимо, и он понесёт ответственность», — сказал Креков.

Напомним, в конце июля все хирурги и часть профильных врачей Демидовской больницы Нижнего Тагила уволились. В августе заявления об увольнении написали все шесть хирургов горбольницы № 1. О готовности уволиться также заявили хирурги ГКБ № 4. Специалисты объясняли это большими нагрузками и низкой зарплатой.

После того как скандал дошёл до Кремля, Евгений Куйвашев отозвал из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова. Министр поехал на переговоры с хирургами, по итогам закрытой встречи один из хирургов согласился отозвать заявление об увольнении. На совещании у губернатора области по ситуации с хирургами Евгений Куйвашев обратил внимание на слабую работу главных врачей тагильских больниц.