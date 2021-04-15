В поликлинике ЦГБ № 1 после ковидных ограничений в штатном режиме заработало офтальмологическое отделение

В Нижнем Тагиле во время карантина отделение офтальмологии в ЦГБ № 1 было перепрофилировано под помощь ковидным пациентам. Сейчас стационар ЦГБ № 1 вернулся в доковидный режим работы, и теперь офтальмологическую помощь пациентам будут оказывать сразу в двух местах: в поликлинике и стационаре.

Ранее АН «Между строк» писало, что в больнице после карантина вновь открываются отоларингологическое отделение, неврология и офтальмология. По словам главврача больницы Александра Павловских, на время перепрофилирования стационара офтальмологический травмпункт был перенесён и работал в круглосуточном режиме по адресу улица Вагоностроителей, 12.

Сейчас, как и раньше, получить офтальмологическую помощь можно с 8:00 до 16:00 в поликлинике на улице Окунева, 30 и с 16:00 до 8:00 в стационаре на улице Максарёва, 5. В выходные и праздничные дни приём пациентов проходит в круглосуточном режиме в приёмном покое стационара. Пациенты с проникающими ранениями глаза и орбиты согласно маршрутизации подлежат госпитализации в городскую больницу № 23 Екатеринбурга.