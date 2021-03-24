ЦГБ № 1 Нижнего Тагила готова вернуться к доковидному режиму работы

В ближайшую неделю, после выписки пациентов с COVID-19, ЦГБ № 1 Нижнего Тагила должна заработать в обычном режиме. Откроется отоларингологическое отделение, офтальмология и неврология, которые были закрыты с началом карантина. Об этом АН «Между строк» сообщил главврач больницы Александр Павловских.

Сейчас в ковидном отделении медучреждения находится 61 человек, один из которых — в реанимации.

«Те пациенты, которые сейчас лежат в больнице с короновирусной инфекцией, должны выписаться на следующей неделе. Средний срок лечения — от 7 до 11 дней. Они плохо чувствуют себя, как правило, в течение первых 3-4 дней. Далее людям становится значительно лучше. И если мы видим, что идёт стабильное улучшение здоровья, то мы переводим наших пациентов в санаторий “Руш” или выписываем на амбулаторное долечивание», — говорит Павловских.

С появлением коронавирусной инфекции в медицинском учреждении появились так называемые «красная» и «зелёная» зоны, чтобы разделить потоки пациентов с ковидом и без него. Для каждой зоны были сделаны свои тамбуры и лифты. Сейчас всем пациентам, которые поступают в больницу, делают экспресс-тест «РАПИД БИО» на коронавирус и антитела.

На данный момент учреждение оказывает семь видов профильной помощи.

«В первую очередь мы открыли те отделения, в которых нуждался город. Но у нас не переставали работать отделения травматологии, хирургии и гнойной хирургии. Также не закрывались гинекология, нейрохирургия, кардиология и терапевтическое отделение, где принимают пациентов по профилям “терапия”, “пульмонология” и “гастроэнтерология”», — отмечает главный врач.

Так, в отделении нейрохирургии сегодня могут принять до 30 пациентов, как было и до ковида. При том что это отделение является единственным в Горнозаводском округе. В нём оказывается экстренная и плановая помощь пациентам с травмой, опухолями нервной системы и последствиями травмы. В штатном режиме нейрохирургия работает уже два месяца.

После закрытия ковидного отделения в ЦГБ № 1 пациентов с коронавирусом будет продолжать принимать городская инфекционная больница.

Помимо возобновления работы больницы в штатном режиме, в её поликлинике на улице Окунева, 30 происходят изменения в работе диспансеризации. В холле отделения медицинской профилактики работает сестринский пост. Там студенты медколледжа (фельдшеры) помогают пациентам заполнить документы и сориентироваться в отделении диспансеризации. Также для диспансерного кабинета установили отдельный аппарат ЭКГ.