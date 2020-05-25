В полиции Нижнего Тагила рассказали о результатах расследования драки молодого художника и кавказцев-спортсменов в сквере Горно-металлургического колледжа

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», четверо участников конфликта в сквере возле Горно-металлургического колледжа привлечены к административной ответственности.

Напомним, днём 17 мая между несовершеннолетними друзьями 21-летнего Кирилла Сосова и группой молодых людей произошла ссора, переросшая в драку. По словам Кирилла, к ним подошла толпа из восьми человек, которые начали задавать ему провокационные вопросы, а также шутить по поводу его внешности. В результате агрессоры повалили Кирилла на землю и начали избивать. В свою очередь, один из нападавших, который является боксёром-любителем, рассказал АН «Между строк», что они лишь заступились за детей, которых компания Кирилла обливала вином и заставляла употреблять алкоголь. После инцидента Кирилл написал на обидчиков заявление в полицию.

«Сотрудники отдела полиции № 16 опросили всех участников событий. В отношении двух ребят, наносивших удары, составлены административные протоколы по статье 6.1.1 КоАП РФ “Побои”. Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. Также к административной ответственности по статье 20.20 КоАП РФ “Потребление алкогольной продукции в запрещённых местах” привлечены заявитель и его несовершеннолетний приятель, так как установлено, что молодые люди распивали спиртное в общественном месте», — сообщили в пресс-группе.

Штраф за распитие алкоголя в местах, запрещённых федеральным законом, составляет от 500 до 1500 рублей.