В Нижнем Тагиле группа кавказцев избила молодого художника и его несовершеннолетнюю подругу (ВИДЕО)

Днём 17 мая в парке возле Горно-металлургического колледжа группа молодых людей кавказской внешности избила 21-летнего Кирилла Сосова и его несовершеннолетнюю подругу. Как рассказал АН «Между строк» сам Кирилл, в тот день он пришёл в парк погулять вместе с друзьями.

«К нам подошли незнакомые ребята, человек восемь, и начали задавать провокационные вопросы, шутить по поводу моей внешности, — рассказал Кирилл АН “Между строк”. — Я художник и сказал им об этом. Им стало интересно, так как они представились блогерами и попросили меня сделать им логотип для Instagram. Я здесь же на своём планшете сделал. Моя подруга почувствовала напряжение и решила забрать меня из этой компании, на что получила в свой адрес оскорбления и пару пощёчин. Я начал вступаться за неё и тоже оказался избит. С нами был ещё один парень, тоже несовершеннолетний, он хотел разнять всех, за что тоже получил».

После конфликта Кирилл обратился в травмпункт и написал заявление в полицию. По словам молодого человека, ему через друзей удалось вычислить нападавших, но в его адрес в соцсетях стали поступать угрозы и оскорбления от агрессоров.

«Видимо, ребята забеспокоились из-за моего заявления в полицию. Я думаю, что это должно их вразумить. Все видео переданы в полицию, я нашёл как минимум три статьи, по которым их можно привлечь к ответственности», — говорит молодой человек.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что по данному обращению проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.