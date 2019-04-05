В Полевском психически нездоровый мужчина устроил резню

В городе Полевском Свердловской области мужчина с ножом набросился на людей, ранив пожилую женщину и её сына, пишет Ura.ru. Пострадавшие находятся в больнице в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких.

Незнакомца в медицинской маске заметила на улице пожилая местная жительница. Она успела забежать в подъезд своего дома, позвонила в первую попавшуюся квартиру и попросила не открывать дверь подозрительному человеку. Тем не менее 79-летняя соседка не восприняла слова всерьёз: когда неизвестный начал ломиться в квартиру, она открыла дверь. Мужчина набросился на неё с ножом и нанёс множественные удары, после этого он напал на её 56-летнего сына.

«Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 31-летний рецидивист Сергей по кличке Кефир. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Также известно, что подозреваемый стоит на учёте у психиатра.