В Подмосковье задержали подростков по подозрению в убийстве двух женщин

Следователи задержали двух подростков 2002 и 2003 года рождения, подозреваемых в совершении двойного убийства в подмосковном Талдоме, сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным следствия, преступление было совершено в квартире одного из домов Талдома. В ходе распития спиртных напитков между подозреваемыми и их знакомыми произошёл конфликт. В результате молодые люди задушили двух сестёр 1986 и 1976 года рождения.

В отношении несовершеннолетних заведено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух или более лиц»), подростки допрошены, по ходатайству следствия суд решит вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее, 25 июля, полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском. Мужчина нанёс ей не менее 20 ударов ножом. По предварительной информации, подозреваемым является супруг убитой.