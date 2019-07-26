В Подмосковье женщину зарезали на глазах у дочери во время прогулки на детской площадке (ВИДЕО)

Трагедия произошла днём 25 июля в подмосковном Раменском. 26-летняя Наталья гуляла на детской площадке вместе с 5-летней дочерью. По данным телеграм-канала Mash, женщину убил её бывший сожитель. Мужчина нанёс Наталье множественные ножевые ранения на глазах у её дочери и других посетителей детской площадки.

После совершения преступления убийца спрятал нож и спокойно вернулся в свой автомобиль, на котором скрылся. Позже он был задержан правоохранителями у лесополосы в Ногинском районе.

Как пишет ТАСС, преступник — бывший супруг Натальи, 38-летний Артём Шустов. При задержании он оказывал активное сопротивление.

Мотивы жестокого убийства пока неизвестны. Расследование продолжается.