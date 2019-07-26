Задержанный за убийство женщины на детской площадке в Подмосковье признал вину

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском написал чистосердечное признание и выразил готовность сотрудничать со следствием, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

«Задержанный признал вину и написал чистосердечное признание. По его словам, убийство было совершено из ревности, он считает, что она изменяла ему», — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что задержанного проверяют на причастность ещё к одному убийству, произошедшему ранее в Крыму.

«При задержании он оказал активное сопротивление, в связи с чем был доставлен в районную больницу в Раменское, после чего с ним будут проведены следственные действия», — отметил источник.

Напомним, накануне в Раменском во дворе многоэтажного дома на детской площадке мужчина нанёс женщине, гулявшей с ребёнком, не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений женщина погибла, ребёнок в состоянии шока находится в больнице с родственниками погибшей. Полиция позже задержала подозреваемого в лесополосе под Ногинском.