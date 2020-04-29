В Подмосковье задержали банду торговцев устаревшими аппаратами ИВЛ

Телеграм-канал «112» сообщил о задержании в Подмосковье банды, торгующей аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Задержание проходило после контрольной закупки 100 аппаратов на сумму 70 млн рублей.

«Участники группировки — с богатым криминальным прошлым. Некоторые были судимы по тяжким статьям. После контрольной закупки 100 аппаратов ИВЛ на 70 миллионов рублей, организатор криминальной схемы Игорь Бортников попытался скрыться на "Тойоте" жены. Сотрудникам полиции пришлось произвести 15 выстрелов, прежде чем подозреваемый сдался», — сообщается в телеграм-канале.

Ранее в Москве сотрудники уголовного розыска при содействии экспертов Group-IB задержали администраторов сервиса, продававшего поддельные цифровые пропуска для передвижения по столице, по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

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