В «Почте России» рассказали о графике выдачи пенсий в Нижнем Тагиле в период празднования Дня Победы

В «Почте России» рассказали о графике выдачи пенсий и пособий в период майских праздников в Нижнем Тагиле и Свердловской области. Как пояснила АН «Между строк» руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал АО «Почта России» Анна Первушина, с завтрашнего дня, 6 мая, сотрудники почты начнут доставлять пенсии досрочно за 6 и 7 мая. В воскресенье, 8 мая, несмотря на то, что выплаты в кассах почтовых отделений производиться не будут, почтальоны продолжать доставлять пенсии на дом, в том числе и досрочно, за 9 мая. 7 и 9 мая в компании будут выходные.

Также сотрудники компании напоминают, что с 1 мая обслуживание жителей Нижнего Тагила в сфере выдачи пенсий и пособий организовано на двух участках: в Дзержинском районе в почтовом отделении на улице Окунева, 9 (для жителей Северного и Вагонки), а также в центральном почтамте на улице Первомайской, 52 (для жителей Ленинского и Тагилстроевского районов).

Сотрудники «Почты России» напоминают, что денежные средства на дом доставляются в соответствии с графиком, установленным Социальным фондом.

Напомним, что с 1 мая 2023 года исключительное право по доставке денежных средств россиянам на дом принадлежит «Почте России». В Свердловской области количество людей, предпочитающих подобный способ получения средств, составляет 15 %.

Представители компании отмечают, что после начала периода выплат выяснилось, что значительная часть пенсионеров получала пенсии не в официальный срок, а по договорённости с альтернативной доставочной службой. Теперь таких неофициальных оформлений не будет, уточнили в «Почте России». Всех клиентов убедительно просят узнавать официальную дату получения, с которой можно ознакомиться в своём платёжном поручении за предыдущий месяц или по телефону клиентской службы Социального фонда.

В тех случаях, когда почтальон не застал пенсионера дома в установленную официальным графиком дату, он оставит в почтовом ящике извещение с номером телефона, по которому можно договориться о новой дате доставки. Клиент также может получить пенсию в кассе отделения в часы его работы.