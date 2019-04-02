В Петербурге на территории академии имени Можайского произошёл взрыв

Взрыв прогремел на территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, со ссылкой на источник в экстренных службах города пишет ТАСС.

«Около 13:30 произошёл взрыв в административном помещении. Пострадали четыре человека», — сказал источник.

Взрыв произошёл через несколько минут после того, как в здании была объявлена эвакуация, пишет телеграм-канал Baza. По его данным, в академии заблокированы 15 человек. Сейчас на месте находятся сотрудники ФСБ.

По словам источника «Интефакса», взрыв произошёл на втором этаже здания во время занятий в одном из учебных корпусов академии. Собеседник агентства предположил, что в здании мог сдетонировать боеприпас. По предварительным данным, травмы получили курсанты, их госпитализировали.

Академия имени Можайского — политехнический вуз, который осуществляет подготовку специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления Генштаба и других силовых ведомств.