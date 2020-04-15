В Первоуральске возбуждено уголовное дело против участкового после убийства многодетной матери в здании суда

В Первоуральске СК возбудил уголовное дело в отношении участкового за халатность и превышение полномочий, после того как 18 марта у здания мирового суда 35-летний местный житель Вячеслав Попов зарезал свою гражданскую жену — 27-летнюю Полину Драницу. У женщины остались трое детей.

Как пишет Znak.com, новое уголовное дело возбуждено в отношении старшего участкового уполномоченного городского отдела полиции майора Рушана Карамова по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий») и по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая тяжкие последствия»). СК считает, что участковый знал о семейном конфликте, но не предпринимал никаких мер. Также в отношении Карамова в настоящее время проводится внутренняя служебная проверка.

По словам адвоката участкового Ольги Кезик, дело возбуждено незаконно. Правозащитница настаивает, что Карамов ещё до резонансного убийства многодетной матери добивался возбуждения уголовного дела по статье 119 УК РФ («Угроза убийством») в отношении её сожителя, но «позиция участкового не находила поддержки у работников прокуратуры».

«На наш взгляд, прослеживается желание прокуратуры снять с себя ответственность за то, что они невнимательно ознакомились с материалами, собранными участковым Карамовым по заявлениям Драницы. Мы намерены доказать, что данный материал направлялся на ознакомление в прокуратуру. Но изучивший его помощник прокурора Кирилл Филиппов высказал суждение, что в действиях Попова отсутствует состав преступления. И именно на этом основании выносился отказной материал. Считаем, что это было ошибкой. Странно, что именно Карамова, который действительно проникся ситуацией Драницы и настаивал на необходимости привлечь Попова к ответственности, сейчас готовятся сделать крайним», — отметила Кезик.

При этом в генпрокуратуре изданию пояснили, что участковый сам вынес отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению Драницы.

«В ОМВД по Первоуральску ранее поступало заявление от погибшей впоследствии жительницы города об угрозах в её адрес. 25 февраля участковым уполномоченным было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по данному заявлению в связи с отсутствием признаков состава преступления. Данный отказной материал был истребован и изучен прокуратурой. Было принято решение о том, что он вынесен не обоснованно. Материалы были возвращены обратно в органы полиции с указанием на необходимость возбудить уголовное дело», — заявила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Напомним, Вячеслав Попов, зарезал свою гражданскую супругу перед началом слушаний по делу о побоях, которое на него завёл участковый Рушан Карамов 4 февраля 2019 года. Попов напал на женщину за несколько метров до входа здание мирового суда. Он успел нанести Дранице девять ножевых ранений. Женщина смогла добежать до двери, где её закрыл собой от нападавшего судебный пристав Андрей Ладыгин. От смертельных ранений пристава спас бронежилет. Тем не менее, Попов успел несколько раз полоснуть его ножом по рукам. Также ранения получил ещё один посетитель суда, пытавшийся помочь приставу. Полина Драница скончалась на месте, а убийца сбежал. Однако уже через несколько часов его задержали в подъезде дома, где живет его мать. 20 марта Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Попова на два месяца в СИЗО. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а также по части 3 статьи 30 УК РФ применительно к пунктам «а», «б» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»). Это дело ведут сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области.