В Первоуральске снег покрылся ядовито-зелёным налётом

В Первоуральске в микрорайоне Хромпик вновь появились снег и лёд с зелёным налётом, сообщают горожане в группе «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

Зелёные ледяные лужи и сосульки образовались на территории детских садов № 60 и 42, цветной налёт также наблюдается на автомобилях и жилых домах. В том, что снежный покров вновь позеленел, жители винят завод АО «Русский хром 1915» (входит в состав MidUral Group), расположенный в микрорайоне Хромпик.

В пресс-службе предприятия Znak.com сообщили, что каких-либо чрезвычайных происшествий на промышленной территории в последние дни не происходило, а появление зелёного снега здесь объясняют уходом холодов.

«Сейчас в городе оттепель. Снег, на который осела пыль, подтаял и дал такой эффект. Угрозы для жизни и здоровья жителей это явление не представляет», — отметили на предприятии.

В ноябре 2016 года снег в Первоуральске уже становился зелёным из-за разлива фильтрационных вод вдоль автодороги в посёлок Магнитка. Разлив произошёл из-за того, что в одном из дренажных колодцев образовался засор, в результате чего часть откачиваемых вод вылилась на поверхность. На предприятии АО «Русский хром 1915», расположенном неподалёку, заявили, что эти воды не имеют отношения к производственной деятельности предприятия, а являются результатом накопленных в советское время отходов ПО «Хромпик».