В Первоуральске школьница упала с крыши лицея

Ученица лицея в Первоуральске упала с крыши корпуса образовательного учреждения, сообщается на сайте городской администрации.
«Ориентировочно в 10.00 18 апреля учащаяся лицея № 21 отпросилась с урока и вышла на крышу учебного заведения. В данный момент девушка госпитализирована с травмами», — говорится в сообщении мэрии.
Ura.ru со ссылкой на источник в больнице пишет, что школьница отделалась переломом ноги. Знакомые девушки связывают случившееся с несчастной любовью.
«Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются. В управлении образования Первоуральска создана специальная комиссия с участием должностных лиц и родителей учащихся. После детального рассмотрения всех обстоятельств виновные в данном инциденте, ответственные за безопасность учащихся, будут наказаны по всей строгости», — добавили в городской администрации.