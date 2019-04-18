Происшествия

В Первоуральске школьница упала с крыши лицея

18.04.2019 11:46

Ученица лицея в Первоуральске упала с крыши корпуса образовательного учреждения, сообщается на сайте городской администрации.

«Ориентировочно в 10.00 18 апреля учащаяся лицея № 21 отпросилась с урока и вышла на крышу учебного заведения. В данный момент девушка госпитализирована с травмами», — говорится в сообщении мэрии.

Ura.ru со ссылкой на источник в больнице пишет, что школьница отделалась переломом ноги. Знакомые девушки связывают случившееся с несчастной любовью.

«Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются. В управлении образования Первоуральска создана специальная комиссия с участием должностных лиц и родителей учащихся. После детального рассмотрения всех обстоятельств виновные в данном инциденте, ответственные за безопасность учащихся, будут наказаны по всей строгости», добавили в городской администрации.

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