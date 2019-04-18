В Первоуральске школьница упала с крыши лицея

Ученица лицея в Первоуральске упала с крыши корпуса образовательного учреждения, сообщается на сайте городской администрации.

«Ориентировочно в 10.00 18 апреля учащаяся лицея № 21 отпросилась с урока и вышла на крышу учебного заведения. В данный момент девушка госпитализирована с травмами», — говорится в сообщении мэрии.

Ura.ru со ссылкой на источник в больнице пишет, что школьница отделалась переломом ноги. Знакомые девушки связывают случившееся с несчастной любовью.